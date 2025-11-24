EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient

Le Conseil de sécurité tient, ce lundi matin, son débat mensuel sur le conflit israélo-palestinien, en présence de Ramiz Alakbarov, haut responsable de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient. Le direct est assuré par la Section de la Couverture des réunions de l'ONU.



