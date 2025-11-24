Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Ce n'est pas le tai-chi de grand-mère : Maître Sun révèle la vérité derrière le flux

par Christine Ghafoor
L'apprentissage du tai-chi se fait en plusieurs étapes. Vous pratiquez les formes. Une fois maîtrisées, vous vous concentrez sur la force et les mouvements. Enfin, vous cultivez l'esprit.


© Global Voices -
