Observatoire des droits humains

« N’oublions pas le climat ! », ou comment maintenir l’environnement à l’agenda dans un monde en crise

par Lucile Maertens, Professeure adjointe en science politique et relations internationales, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)
Adrien Estève, Maître de conférences en science politique, Université Clermont Auvergne (UCA)
Luis Rivera-Vélez, Postdoctoral research fellow at University of Lausanne and research associate at the Center for International Studies CERI, Sciences Po
Zoé Cheli, Project officer and research assistant, Université de Lausanne
Les efforts de lutte contre le changement climatique sont régulièrement mis au second plan quand surviennent des crises immédiates nécessitant la mobilisation de moyens importants. On l’a constaté durant la pandémie de Covid-19 et dernièrement avec la guerre en Ukraine, entre autres. Comment préserver la conscience de l’urgence climatique et maintenir les programmes visant à y faire face dans un contexte où l’urgence change sans cesse de visage ?

Cet article a été co-écrit avec Lorenzo Guadagno, consultant en innovation climatique et mobilité à l'Organisation…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation
