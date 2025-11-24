Tolerance.ca
« Le discours monotone du dictateur » ou comment Franco a construit un autoritarisme sans charisme

par Susana Ridao Rodrigo, Profesora catedrática en el Área de Lengua Española (UAL), Universidad de Almería
Franco n’était pas un orateur charismatique, mais sa communication monotone, rigide et distante remplissait sa fonction : projeter l’autorité et légitimer un pouvoir autoritaire.La Conversation


