Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Que penser de la justice restaurative dans les cas de violences de genre ?

par Delphine Griveaud, Chargée de recherche au Fonds national de la recherche scientifique belge (FNRS), Université catholique de Louvain (UCLouvain)
Emeline Fourment, maîtresse de conférences en science politique et études de genre, Université de Rouen Normandie
La justice restaurative, appliquée aux violences de genre, est-elle un risque pour les victimes ou un espace de reconstruction ? Enquête auprès de celles qui en ont fait l’expérience.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les Gazaouis consomment deux repas par jour, une amélioration par rapport à l'été
~ L’ONU alerte sur l’exploitation de l’IA à des « fins purement politiques ou économiques »
~ Gaza : l’ONU alerte sur une trêve fragile et une enclave toujours au bord du gouffre
~ RDC : après les massacres de Lubero, l’ONU hausse le ton
~ Comment Téhéran a transformé une défaite militaire en victoire symbolique
~ Monde. Comment les défenseur·e·s des droits humains peuvent répliquer à leur criminalisation
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient
~ Une révolte mondiale de la Génération Z : la jeunesse africaine se mobilise contre la corruption et le néocolonialisme
~ Inde : les gardes forestières bravent tous les défis pour protéger la faune sauvage
~ Ce n'est pas le tai-chi de grand-mère : Maître Sun révèle la vérité derrière le flux
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter