Que penser de la justice restaurative dans les cas de violences de genre ?

par Delphine Griveaud, Chargée de recherche au Fonds national de la recherche scientifique belge (FNRS), Université catholique de Louvain (UCLouvain)

Emeline Fourment, maîtresse de conférences en science politique et études de genre, Université de Rouen Normandie