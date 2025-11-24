Investir dans la biodiversité, entre conviction(s) et rendement(s)
par Imane El Ouadghiri, Professeur de finance, Pôle Léonard de Vinci
Francesco Paolo Appio, Professor, PSB Paris School of Business
Jonathan Peillex, Professeur de finance, ICD Business School
Mohammed Benlemlih, Professeur
Une analyse de dix indices boursiers intégrant des critères liés à la biodiversité conclut à la compatibilité entre rendements financiers et prise en compte de l'environnement.
- lundi 24 novembre 2025