Pourquoi en France les start-ups dirigées par des femmes lèvent en moyenne 2,5 fois moins de fonds que celles dirigées par des hommes ? retour sur des biais partagés par tous (ou presque)
par Pauline Gibard, Maîtresse de conférences en entrepreneuriat, Université Jean Moulin Lyon 3
Marie-Christine Chalus, Professeur des Universités - DG IAE Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3
Le financement d’une entreprise n’est pas qu’une affaire d’argent. C’est une relation, une danse à deux où chaque partenaire projette des stéréotypes. Une étude donne la parole à des entrepreneures qui portent elles-mêmes ces représentations.
En France, les start-ups fondées par des femmes lèvent en moyenne 2,5 fois moins de fonds que celles fondées par des hommes. Ce constat illustre à quel point le financement reste l’un…
© La Conversation
- lundi 24 novembre 2025