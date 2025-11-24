Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En RDC, une pollution des eaux attribuée à une exploitation minière chinoise

par Simplice Bambe
Un territoire riche en minerais rares peut être une aubaine pour l'économie d'un pays. Mais cela peut aussi être une malédiction pour les populations locales qui vivent en RDC.


Lire l'article complet

© Global Voices -
