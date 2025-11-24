Philippe Bolopion nommé à la tête de Human Rights Watch

par Human Rights Watch

Click to expand Image Philippe Bolopion, Directeur exécutif de Human Rights Watch. © 2025 Human Rights Watch (New York) – Philippe Bolopion, un ancien journaliste ayant ensuite occupé de hautes fonctions à Human Rights Watch pendant 13 ans, lors desquels il a mené d’importantes activités de plaidoyer au sujet d’atrocités commises dans des zones de conflit, a été nommé Directeur exécutif de Human Rights Watch, a annoncé l’organisation aujourd’hui. Philippe Bolopion avait précédemment gravi les échelons à Human Rights Watch pendant plus d’une décennie, y occupant plusieurs postes à haute…



