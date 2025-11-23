COP30 à Belém : le financement climatique renforcé, la sortie des combustibles fossiles reste à tracer

La COP30 de Belém, aux portes de l’Amazonie brésilienne, a abouti à plusieurs décisions majeures pour financer l’action climatique et accélérer la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Toutefois le texte reste prudent sur un point crucial : aucune obligation claire n’a été adoptée pour sortir des combustibles fossiles.



