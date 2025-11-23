Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment l’IA peut nous aider à dresser le portrait de la population parisienne d’il y a 100 ans

par Sandra Brée, Chargée de recherche CNRS - LARHRA, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
La création d’une base de données à partir de l’ensemble des listes nominatives de la population parisienne de 1926, de 1931 et de 1936 ouvre de nouvelles perspectives à la recherche.La Conversation


© La Conversation -
