Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Europe : les violences faites aux femmes, une question de santé publique

« Tout à fait inadéquate » : c’est ainsi que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) caractérise la réponse du secteur de la santé face à la violence contre les femmes et les filles en Europe, « laissant des millions de survivantes sans accès à des soins médicaux et psychologiques d’une importance vitale, qui devraient être prodigués rapidement ».


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Plus de 300 élèves enlevés au Nigeria : « les écoles doivent être des sanctuaires et non des cibles » réaffirme l’ONU
~ Effets secondaires des chimiothérapies : une molécule française prometteuse pour lutter contre les neuropathies périphériques, dont souffrent près de 90 % des patients
~ L’alcool, un facteur de risque majeur dans les violences sexuelles entre étudiants ?
~ Syndicats : la longue marche des femmes pour se faire entendre
~ COP30 : les femmes en 1ère ligne de l'action climatique plaident pour une feuille de route sur l'égalité des genres
~ L’ONU présente le plan d’action de l'initiative ONU80, qui définit une voie coordonnée pour des réformes
~ Uniforme à l’école : enquête au cœur de l’expérimentation
~ À Johannesburg, Guterres exhorte les négociateurs de la COP30 à éviter le « chaos climatique »
~ Dans l’est congolais, un nouveau massacre fait craindre une spirale de violences
~ Ukraine : près du front, les enfants n’ont plus d’endroit sûr où dormir ou apprendre
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter