Effets secondaires des chimiothérapies : une molécule française prometteuse pour lutter contre les neuropathies périphériques, dont souffrent près de 90 % des patients
par Laurence Lafanechère, Directrice de recherche CNRS, Université Grenoble Alpes (UGA)
Une nouvelle molécule capable de protéger les neurones des effets toxiques de la chimiothérapie, tout en renforçant l’efficacité de certains traitements anticancéreux, a été découverte.
Lire l'article complet
© La Conversation
- samedi 22 novembre 2025