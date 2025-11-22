Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’alcool, un facteur de risque majeur dans les violences sexuelles entre étudiants ?

par Laurent Bègue-Shankland, Professeur de psychologie sociale, membre honoraire de l’Institut universitaire de France (IUF), directeur de la MSH Alpes (CNRS/UGA), Université Grenoble Alpes (UGA)
Philippe Arvers, Médecin addictologue et tabacologue, Université Grenoble Alpes (UGA)
L’alcool pourrait jouer un rôle majeur dans les violences sexuelles entre étudiants, en augmentant le risque de passage à l’acte chez les auteurs et la vulnérabilité des victimes.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Syndicats : la longue marche des femmes pour se faire entendre
~ COP30 : les femmes en 1ère ligne de l'action climatique plaident pour une feuille de route sur l'égalité des genres
~ L’ONU présente le plan d’action de l'initiative ONU80, qui définit une voie coordonnée pour des réformes
~ Uniforme à l’école : enquête au cœur de l’expérimentation
~ À Johannesburg, Guterres exhorte les négociateurs de la COP30 à éviter le « chaos climatique »
~ Dans l’est congolais, un nouveau massacre fait craindre une spirale de violences
~ Ukraine : près du front, les enfants n’ont plus d’endroit sûr où dormir ou apprendre
~ Pour transiter vers une économie carboneutre, la biomasse a un rôle clé à jouer
~ La Corée du Nord, la guerre en Ukraine et le théâtre indo-pacifique
~ La France est très endettée auprès du reste du monde, mais pourtant bénéficiaire. Explication d’un paradoxe
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter