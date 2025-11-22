Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Syndicats : la longue marche des femmes pour se faire entendre

par Fanny Gallot, Historienne, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
Longtemps dominés par les hommes, les syndicats français ont tardé à intégrer les luttes féministes, explique l’historienne Fanny Gallot dans un chapitre de l’ouvrage collectif « Théories féministes », paru au Seuil.La Conversation


