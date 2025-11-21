COP30 : les femmes en 1ère ligne de l'action climatique plaident pour une feuille de route sur l'égalité des genres

Leurs voix résonnent dans le tumulte de Belém, des filières de recyclage de São Paulo aux tribunaux qui redéfinissent la législation climatique au Portugal. Ensemble, elles font écho à une vérité que le monde ne peut plus ignorer : il n’y a pas de justice climatique sans égalité des genres.



Lire l'article complet