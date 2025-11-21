Uniforme à l’école : enquête au cœur de l’expérimentation
par Julien Garric, maître de conférences en sociologie de l'éducation, Aix-Marseille Université (AMU)
Christine Mussard, Professeure des universités en histoire contemporaine, Aix-Marseille Université (AMU)
Une centaine d’établissements scolaires expérimentent le port d’une tenue obligatoire pour tous les élèves. Qu’en pensent les principaux concernés ? Et les enseignants ?
© La Conversation
- vendredi 21 novembre 2025