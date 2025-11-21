Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Uniforme à l’école : enquête au cœur de l’expérimentation

par Julien Garric, maître de conférences en sociologie de l'éducation, Aix-Marseille Université (AMU)
Christine Mussard, Professeure des universités en histoire contemporaine, Aix-Marseille Université (AMU)
Une centaine d’établissements scolaires expérimentent le port d’une tenue obligatoire pour tous les élèves. Qu’en pensent les principaux concernés ? Et les enseignants ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
