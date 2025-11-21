À Johannesburg, Guterres exhorte les négociateurs de la COP30 à éviter le « chaos climatique »

Le compte à rebours a commencé – pour la planète comme pour la 30ᵉ conférence de l’ONU sur le changement climatique (COP). Au dernier jour officiel des négociations à Belém, au Brésil, où les gouvernements mondiaux tentent de conclure un accord pour maintenir le réchauffement mondial en dessous de 1,5 °C, le chef de l’ONU a appelé, depuis Johannesburg, à un sursaut politique à la mesure de l’urgence.



