Observatoire des droits humains

Dans l’est congolais, un nouveau massacre fait craindre une spirale de violences

Les corps ont été découverts dans des villages au bout de pistes qui s’enfoncent dans les collines du territoire de Lubero, au Nord-Kivu. Entre le 13 et le 19 novembre, quatre pavillons d’un centre de santé ont brûlé, des maisons ont été réduites en cendres et des familles entières ont été prises dans la tourmente.


© Nations Unies -
