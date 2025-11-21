Ukraine : près du front, les enfants n’ont plus d’endroit sûr où dormir ou apprendre

En Ukraine, les villes proches de la ligne de front vivent au rythme des bombardements. Pour les enfants, cela signifie des nuits dans les abris, des journées interrompues par les sirènes et la disparition progressive de tout espace où jouer, dormir ou apprendre en sécurité. Selon l’UNICEF, ils n’ont « plus d’endroit sûr » pour vivre une enfance normale.



