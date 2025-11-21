Égypte : La Commission africaine devrait agir pour protéger les droits

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une séance consacrée à l’examen de la situation des droits humains en Égypte, au siège de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP ou ACHPR en anglais) à Banjul, en Gambie, lors de 85ème session de la CADHP en octobre 2025. © 2025 Human Rights Watch (Beyrouth) – La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) devrait agir fermement pour remédier à la crise grave et prolongée des droits humains en Égypte suite à son examen de la situation des droits dans ce pays, ont déclaré aujourd'hui 22 organisations. La Commission…



Lire l'article complet