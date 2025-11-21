Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pour transiter vers une économie carboneutre, la biomasse a un rôle clé à jouer

par Normand Mousseau, Directeur de l’Institut de l’énergie Trottier, Polytechnique Montréal et Professeur de physique, Université de Montréal
Roberta Dagher, Professionnelle de recherche, Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal, Polytechnique Montréal
Le Canada a besoin de se diriger vers une économie carboneutre et les secteurs de la biomasse ont un rôle clé à jouer dans cette transition.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
