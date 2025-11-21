Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : au moins 2 enfants tués par jour depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, au moins 67 enfants ont été tués dans des incidents liés au conflit dans la bande de Gaza, soit en moyenne près de deux morts par jour, a indiqué vendredi une agence des Nations Unies, ajoutant que des dizaines d’autres enfants ont été blessés.


