Gaza : au moins 2 enfants tués par jour depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, au moins 67 enfants ont été tués dans des incidents liés au conflit dans la bande de Gaza, soit en moyenne près de deux morts par jour, a indiqué vendredi une agence des Nations Unies, ajoutant que des dizaines d’autres enfants ont été blessés.



