Observatoire des droits humains

Après des frappes dans l'ouest de l'Ukraine, l'ONU avertit : « aucune région n'est à l'abri »

La déflagration a déchiré le silence nocturne, mercredi, à plus d’un millier de kilomètres des lignes de front. À Ternopil, dans l’ouest de l’Ukraine, des immeubles éventrés, des façades en feu et deux douzaines de corps ensevelis sous les décombres ont fait voler en éclat la fiction selon laquelle, après bientôt quatre ans de guerre, il y aurait encore des zones du pays échappant au conflit.


© Nations Unies -
