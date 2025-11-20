Guterres aux négociateurs de la COP30 : « 1,5 °C doit être votre seule ligne rouge »

À Belém, au Brésil, où les négociations de la COP30 s’enlisent, le chef de l’ONU exhorte les délégations à faire preuve « de volonté et de flexibilité » pour préserver l’objectif de maintenir le réchauffement planétaire en dessous de 1,5 °C. António Guterres réclame des engagements crédibles pour réduire les émissions et des mécanismes concrets pour les financer.



Lire l'article complet