Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Réduites au silence, des femmes sud-soudanaises font aujourd'hui entendre leur voix

Réprimandée pour avoir voulu aller à l'école lorsqu'elle était une jeune fille, puis ignorée et méprisée à l'âge adulte, Awrelia, originaire de Wau au Soudan du Sud, a appris à défendre ses droits, ceux de ses enfants et ceux des femmes de sa communauté. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Après des frappes dans l'ouest de l'Ukraine, l'ONU avertit : « aucune région n'est à l'abri »
~ Négociations sur le climat à la COP30 : ce qui est en jeu
~ Guterres aux négociateurs de la COP30 : « 1,5 °C doit être votre seule ligne rouge »
~ EN DIRECT - Réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur l'Ukraine
~ La COP30 devrait accélérer les efforts de lutte contre la déforestation
~ Un enfant sur cinq en situation de pauvreté dans les pays en développement
~ Sainte-Soline, gilets jaunes, retraites : comment les manifestants ont revu leur organisation face à la répression policière
~ Nutri-Score : pourquoi exempter les aliments AOP et IGP n’aurait aucun sens
~ Philippe Aghion, le Nobel d’économie qui s’inscrit dans une tradition française valorisant les liens entre économie, société et institutions
~ Brésil : la dimension politique du massacre de Rio
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter