EN DIRECT - Réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur l'Ukraine

Au lendemain d'une des frappes russes dans l'ouest de l'Ukraine les plus meurtrières depuis le début du conflit, en février 2002, le Conseil de sécurité se réunit en urgence pour faire le point sur la situation, en présence d'une responsable de l'ONU pour l'Europe et l'Asie centrale, Kayoko Gotoh, et d'une responsable du bureau des affaires humanitaires, Edem Wosornu. Le direct est assuré par la Section de la couverture des réunions de l’ONU.


