Népal : Recours illégal à la force lors des manifestations de la « génération Z »

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des policiers antiémeute népalais observaient des manifestants courir après avoir été visés par des tirs de gaz lacrymogène devant le Parlement à Katmandou, au Népal, le 8 septembre 2025. © 2025 Prabin Ranabhat/AFP via Getty Images Les forces de sécurité népalaises ont fait usage d'une force disproportionnée contre les manifestations menées par des jeunes le 8 septembre 2025, tirant sans discernement à plusieurs reprises sur les manifestants.Au cours de la deuxième journée de violence, le 9 septembre, des personnes, dont certaines n'étaient apparemment pas liées à…



