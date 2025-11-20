Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Népal : Recours illégal à la force lors des manifestations de la « génération Z »

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des policiers antiémeute népalais observaient des manifestants courir après avoir été visés par des tirs de gaz lacrymogène devant le Parlement à Katmandou, au Népal, le 8 septembre 2025. © 2025 Prabin Ranabhat/AFP via Getty Images Les forces de sécurité népalaises ont fait usage d'une force disproportionnée contre les manifestations menées par des jeunes le 8 septembre 2025, tirant sans discernement à plusieurs reprises sur les manifestants.Au cours de la deuxième journée de violence, le 9 septembre, des personnes, dont certaines n'étaient apparemment pas liées à…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La COP30 devrait accélérer les efforts de lutte contre la déforestation
~ Un enfant sur cinq en situation de pauvreté dans les pays en développement
~ Sainte-Soline, gilets jaunes, retraites : comment les manifestants ont revu leur organisation face à la répression policière
~ Nutri-Score : pourquoi exempter les aliments AOP et IGP n’aurait aucun sens
~ Philippe Aghion, le Nobel d’économie qui s’inscrit dans une tradition française valorisant les liens entre économie, société et institutions
~ Brésil : la dimension politique du massacre de Rio
~ « Les Dents de la mer », ou comment deux notes de musique ont révolutionné le cinéma
~ On peut réactiver un souvenir ou le faire disparaître de façon réversible – chez la souris
~ Les textes des COP parlent-ils vraiment de climat ? Le regard de l’écolinguistique
~ Budget fédéral 2025 : le « Canada fort » est-il en réalité faible en matière d’IA ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter