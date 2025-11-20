La COP30 devrait accélérer les efforts de lutte contre la déforestation

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des femmes autochtones brésiliennes participaient à une manifestation en faveur de la justice climatique et de la protection de la forêt amazonienne lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP3O) à Belém, au Brésil, le 17 novembre 2025. © 2025 Anderson Coelho/Reuters Le sommet des Nations Unies sur le climat de cette année (COP30) se tient actuellement à Belém, aux portes de l’Amazonie brésilienne. Le président Luiz Inácio Lula da Silva a inauguré le sommet en annonçant un fonds d’investissement mondial destiné à rémunérer…



