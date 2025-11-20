Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La COP30 devrait accélérer les efforts de lutte contre la déforestation

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des femmes autochtones brésiliennes participaient à une manifestation en faveur de la justice climatique et de la protection de la forêt amazonienne lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP3O) à Belém, au Brésil, le 17 novembre 2025.  © 2025 Anderson Coelho/Reuters Le sommet des Nations Unies sur le climat de cette année (COP30) se tient actuellement à Belém, aux portes de l’Amazonie brésilienne. Le président Luiz Inácio Lula da Silva a inauguré le sommet en annonçant un fonds d’investissement mondial destiné à rémunérer…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Un enfant sur cinq en situation de pauvreté dans les pays en développement
~ Sainte-Soline, gilets jaunes, retraites : comment les manifestants ont revu leur organisation face à la répression policière
~ Nutri-Score : pourquoi exempter les aliments AOP et IGP n’aurait aucun sens
~ Philippe Aghion, le Nobel d’économie qui s’inscrit dans une tradition française valorisant les liens entre économie, société et institutions
~ Brésil : la dimension politique du massacre de Rio
~ « Les Dents de la mer », ou comment deux notes de musique ont révolutionné le cinéma
~ On peut réactiver un souvenir ou le faire disparaître de façon réversible – chez la souris
~ Les textes des COP parlent-ils vraiment de climat ? Le regard de l’écolinguistique
~ Budget fédéral 2025 : le « Canada fort » est-il en réalité faible en matière d’IA ?
~ Les tourbières sont essentielles pour nos écosystèmes, mais elles sont peu considérées et peu étudiées
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter