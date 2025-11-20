Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi à l'adolescence, les filles se sentent-elles moins bien que les garçons ?

par Alejandro Legaz Arrese, Catedrático Área de Educación Física y Deporte, Universidad de Zaragoza
Carmen Mayolas-Pi, Profesora Titular Área Educación Física y Deportiva, Universidad de Zaragoza
Joaquin Reverter Masia, Catedratico Educación Física., Universitat de Lleida
Pour les garçons, la maturité est souvent synonyme d’indépendance et de liberté. Mais pour beaucoup de filles, elle s’accompagne surtout de pression et d’attentes accrues.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Sainte-Soline, gilets jaunes, retraites : comment les manifestants ont revu leur organisation face à la répression policière
~ Nutri-Score : pourquoi exempter les aliments AOP et IGP n’aurait aucun sens
~ Philippe Aghion, le Nobel d’économie qui s’inscrit dans une tradition française valorisant les liens entre économie, société et institutions
~ Brésil : la dimension politique du massacre de Rio
~ « Les Dents de la mer », ou comment deux notes de musique ont révolutionné le cinéma
~ On peut réactiver un souvenir ou le faire disparaître de façon réversible – chez la souris
~ Les textes des COP parlent-ils vraiment de climat ? Le regard de l’écolinguistique
~ Budget fédéral 2025 : le « Canada fort » est-il en réalité faible en matière d’IA ?
~ Les tourbières sont essentielles pour nos écosystèmes, mais elles sont peu considérées et peu étudiées
~ Guinée : l’ONU alarmée par la disparition forcée de proches de l’artiste Elie Kamano
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter