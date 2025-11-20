Pourquoi à l'adolescence, les filles se sentent-elles moins bien que les garçons ?
par Alejandro Legaz Arrese, Catedrático Área de Educación Física y Deporte, Universidad de Zaragoza
Carmen Mayolas-Pi, Profesora Titular Área Educación Física y Deportiva, Universidad de Zaragoza
Joaquin Reverter Masia, Catedratico Educación Física., Universitat de Lleida
Pour les garçons, la maturité est souvent synonyme d’indépendance et de liberté. Mais pour beaucoup de filles, elle s’accompagne surtout de pression et d’attentes accrues.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 19 novembre 2025