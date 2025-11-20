Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Nutri-Score : pourquoi exempter les aliments AOP et IGP n’aurait aucun sens

par Serge Hercberg, Professeur Emérite de Nutrition Université Sorbonne Paris Nord (Paris 13) - Praticien Hospitalier Département de Santé Publique, Hôpital Avicenne (AP-HP), Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, U1153 Inserm,Inra,Cnam, Université Sorbonne Paris Nord
Aline Meirhaeghe, Chercheuse, Inserm
Chantal Julia, Maitre de Conférence Université Paris 13, Praticien Hospitalier, Hôpital Avicenne (AP-HP), Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, U1153 Inserm,Inra,Cnam, Université Sorbonne Paris Nord
Mathilde Touvier, Directrice de l'Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, U1153 Inserm,Inrae, Cnam, Université Sorbonne Paris Nord, Université Paris Cité, Université Paris Cité
Pilar Galan, Médecin nutritionniste, Directrice de Recherche INRAe, Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, U1153 Inserm, Université de Paris, Université Sorbonne Paris Nord, Cnam, Inrae
Un sous-amendement au projet de loi prévoyant l’affichage obligatoire du Nutri-Score pourrait exclure du dispositif les produits ayant une AOP ou une IGP. Une décision qui va à l’encontre de la santé publique.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
