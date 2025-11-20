Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Budget fédéral 2025 : le « Canada fort » est-il en réalité faible en matière d’IA ?

par Nicolas Chartier-Edwards, PhD student, Politics, Science and Technology, Institut national de la recherche scientifique (INRS)
François-Olivier Picard, PhD student, Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Promouvoir l’IA comme moteur économique dans un environnement non réglementé risque de perturber des secteurs et des services clés qui soutiennent la démocratie canadienne.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
