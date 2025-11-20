Tolerance.ca
Les tourbières sont essentielles pour nos écosystèmes, mais elles sont peu considérées et peu étudiées

par Scott J. Davidson, Assistant Professor in Wetland Carbon Dynamics, Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie (GRIL), Université du Québec à Montréal (UQAM)
Avni Malhotra, Earth Scientist, Department of Geography, University of Zurich
Le projet PeatPic a utilisé plus de 3 700 photos prises avec des smartphones dans 27 tourbières de 10 pays afin de recueillir des données sur l’impact du changement climatique sur ces zones.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
