Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi la dernière dégradation de la note du Sénégal par Moody’s ne tient pas la route

par Misheck Mutize, Post Doctoral Researcher, Graduate School of Business (GSB), University of Cape Town
La décision de l'agence de notation Moody’s de dégrader la notation souveraine du Sénégal, fin octobre 2025, a immédiatement déclenché une vente massive des eurobonds du pays qui a duré une semaine. Il s'agissait de la troisième dégradationLa Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
