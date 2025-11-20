Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi le monde MAGA accorde-t-il autant d’importance à l’affaire Epstein – et pourquoi la publication des dossiers ne devrait pas remettre en cause sa loyauté envers Trump

par Alex Hinton, Distinguished Professor of Anthropology; Director, Center for the Study of Genocide and Human Rights, Rutgers University - Newark
La base électorale du président Donald Trump l’a soutenu à travers d’innombrables controverses. Le mouvement MAGA pourrait-il se détourner de lui avec la publication des dossiers Epstein ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pourquoi la dernière dégradation de la note du Sénégal par Moody’s ne tient pas la route
~ Pourquoi la transformation numérique n’est pas une voie royale vers la neutralité carbone
~ L’IA générative est-elle soutenable ? Le vrai coût écologique d’un prompt
~ Tchad. Les autorités échouent à résoudre les affrontements meurtriers entre éleveurs et agriculteurs dans un contexte de crise climatique
~ Cisjordanie : En vidant des camps de réfugiés, Israël a commis un crime contre l’humanité
~ UE. La proposition de train de mesures sur le numérique va détruire l’obligation de rendre des comptes quant aux droits numériques
~ Près d’une femme sur trois est victime de violences conjugales ou sexuelles
~ L’OMS sonne l’alarme face à la hausse mondiale des cas de gonorrhée résistante
~ En Amazonie, une école brésilienne est un symbole de résilience climatique
~ Darfour : des milliers de civils restent piégés à El Fasher et ses environs
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter