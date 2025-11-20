Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Eswatini. Les autorités doivent libérer sans condition Mthandeni Dube et Bacede Mabuza

par Amnesty International
En réaction à l’annonce d’une grâce royale conditionnelle accordée le 5 novembre 2025 à l’ancien parlementaire Mthandeni Dube, qui a entraîné sa libération sous surveillance, Vongai Chikwanda, directrice régionale adjointe pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe à Amnesty International, a déclaré : « La remise en liberté de Mthandeni Dube est certainement un soulagement pour sa famille, […] The post Eswatini. Les autorités doivent libérer sans condition Mthandeni Dube et Bacede Mabuza appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
