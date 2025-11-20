Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Kenya. Les autorités ont utilisé les réseaux sociaux et les outils numériques comme arme pour réprimer les manifestations de la « génération Z »

par Amnesty International
*Les noms ont été modifiés afin de protéger l’identité des personnes citées Les autorités kenyanes ont eu systématiquement recours à des violences facilitées par les technologies dans le cadre d’une campagne coordonnée et soutenue de répression des manifestations organisées par la « génération Z » contre la corruption et une nouvelle législation fiscale entre juin 2024 et juillet […] The post Kenya. Les autorités ont utilisé les réseaux sociaux et les outils numériques comme arme pour réprimer les manifestations de la « génération Z » appeared first on Amnesty International. ]]>


© Amnestie Internationale -
