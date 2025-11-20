Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

UE. La proposition de train de mesures sur le numérique va détruire l’obligation de rendre des comptes quant aux droits numériques

par Amnesty International
Réagissant à la proposition de train de mesures sur le numérique (dit « omnibus numérique ») de la Commission européenne, qui va démanteler dans l’Union européenne (UE) les protections contre les menaces numériques, Damini Satija, directrice de programme à Amnesty Tech, a déclaré : « L’actuelle poussée de déréglementation de l’UE va entraîner un affaiblissement des droits des personnes […] The post UE. La proposition de train de mesures sur le numérique va détruire l’obligation de rendre des comptes quant aux droits numériques appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pourquoi la transformation numérique n’est pas une voie royale vers la neutralité carbone
~ L’IA générative est-elle soutenable ? Le vrai coût écologique d’un prompt
~ Tchad. Les autorités échouent à résoudre les affrontements meurtriers entre éleveurs et agriculteurs dans un contexte de crise climatique
~ Cisjordanie : En vidant des camps de réfugiés, Israël a commis un crime contre l’humanité
~ Près d’une femme sur trois est victime de violences conjugales ou sexuelles
~ L’OMS sonne l’alarme face à la hausse mondiale des cas de gonorrhée résistante
~ En Amazonie, une école brésilienne est un symbole de résilience climatique
~ Darfour : des milliers de civils restent piégés à El Fasher et ses environs
~ L'ONU appelle à des garanties juridiques pour l'IA dans le secteur de la santé
~ Syrie : une transition sous perfusion
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter