UE. La proposition de train de mesures sur le numérique va détruire l’obligation de rendre des comptes quant aux droits numériques

par Amnesty International

Réagissant à la proposition de train de mesures sur le numérique (dit « omnibus numérique ») de la Commission européenne, qui va démanteler dans l’Union européenne (UE) les protections contre les menaces numériques, Damini Satija, directrice de programme à Amnesty Tech, a déclaré : « L’actuelle poussée de déréglementation de l’UE va entraîner un affaiblissement des droits des personnes […] The post UE. La proposition de train de mesures sur le numérique va détruire l’obligation de rendre des comptes quant aux droits numériques appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet