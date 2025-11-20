Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi la transformation numérique n’est pas une voie royale vers la neutralité carbone

par Bisrat Misganaw, Associate Professor of Strategy and Entrepreneurship, Neoma Business School
Beniamino Callegari, Associate Professor, Kristiania University College
Mehdi Bagherzadeh, Professeur, Neoma Business School
Présenté comme une des voies vers la neutralité carbone, le numérique n’est pas une solution miracle : il s’accompagne d’un coût environnemental et humain conséquent.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L’IA générative est-elle soutenable ? Le vrai coût écologique d’un prompt
~ Tchad. Les autorités échouent à résoudre les affrontements meurtriers entre éleveurs et agriculteurs dans un contexte de crise climatique
~ Cisjordanie : En vidant des camps de réfugiés, Israël a commis un crime contre l’humanité
~ UE. La proposition de train de mesures sur le numérique va détruire l’obligation de rendre des comptes quant aux droits numériques
~ Près d’une femme sur trois est victime de violences conjugales ou sexuelles
~ L’OMS sonne l’alarme face à la hausse mondiale des cas de gonorrhée résistante
~ En Amazonie, une école brésilienne est un symbole de résilience climatique
~ Darfour : des milliers de civils restent piégés à El Fasher et ses environs
~ L'ONU appelle à des garanties juridiques pour l'IA dans le secteur de la santé
~ Syrie : une transition sous perfusion
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter