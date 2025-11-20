Pourquoi la transformation numérique n’est pas une voie royale vers la neutralité carbone
par Bisrat Misganaw, Associate Professor of Strategy and Entrepreneurship, Neoma Business School
Beniamino Callegari, Associate Professor, Kristiania University College
Mehdi Bagherzadeh, Professeur, Neoma Business School
Présenté comme une des voies vers la neutralité carbone, le numérique n’est pas une solution miracle : il s’accompagne d’un coût environnemental et humain conséquent.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 20 novembre 2025