L’IA générative est-elle soutenable ? Le vrai coût écologique d’un prompt
par Denis Trystram, Professeur des universités en informatique, Université Grenoble Alpes (UGA)
Danilo Carastan Dos Santos, Professeur assistant, Université Grenoble Alpes (UGA)
Djoser Simeu, Ingénieure de recherche en Intelligence Artificielle Frugale, Inria
Laurent Lefèvre, Chercheur en informatique, Inria
Les chiffres « verts » de Google sur son IA Gemini sont séduisants : seulement 0,003 g équivalent CO₂ par prompt. Mais le problème tient à sa méthodologie opaque.
- jeudi 20 novembre 2025