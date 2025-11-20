Tchad. Les autorités échouent à résoudre les affrontements meurtriers entre éleveurs et agriculteurs dans un contexte de crise climatique

par Amnesty International

Les autorités tchadiennes n'ont pas protégé les victimes des affrontements armés opposant les éleveurs et agriculteurs, ni leur droit à la vérité, à la justice et aux réparations, a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport. « Vivre de la terre et mourir pour elle : violations des droits humains liées aux conflits entre éleveurs et



