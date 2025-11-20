Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Cisjordanie : En vidant des camps de réfugiés, Israël a commis un crime contre l’humanité

par Human Rights Watch
Click to expand Image Deux femmes palestiniennes portaient leurs enfants en quittant le camp de réfugiés de Nour Chams, dans le nord de la Cisjordanie, le 10 février 2025, lors d’une opération de déplacement forcé lancée par les forces israéliennes ; l’un des soldats israéliens les observant brandissait son arme dans leur direction. © 2025 Wahaj Bani Moufleh Le déplacement forcé par le gouvernement israélien des populations de trois camps de réfugiés de Cisjordanie, en janvier et février 2025, a constitué des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.Les Conventions de Genève…


© Human Rights Watch -
