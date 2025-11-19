Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En Amazonie, une école brésilienne est un symbole de résilience climatique

Là où le fleuve Amazone rencontre l'immensité de l'océan Atlantique, la nature se déploie dans toute sa magnificence — et pourtant, sous ces horizons éblouissants, des menaces climatiques silencieuses resserrent leur emprise.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
