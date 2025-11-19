Darfour : des milliers de civils restent piégés à El Fasher et ses environs

Alors que le chef de l’humanitaire de l’ONU, Tom Fletcher, a qualifié lundi le Darfour « d’épicentre mondial de la souffrance humaine », des milliers de civils restent toujours piégés à El Fasher et ses environs, dans une situation « d’extrême vulnérabilité », ont alerté mercredi des agences humanitaires des Nations Unies.



Lire l'article complet