Syrie : une transition sous perfusion

Après plus de 13 ans de guerre civile, la Syrie entrevoit les contours d’un apaisement, mais avance sur une ligne de crête. Depuis la chute du régime de Bashar al-Assad, en décembre 2024, les autorités de transition à Damas tentent de stabiliser un pays marqué par des blessures profondes, prêtes à se rouvrir au moindre choc.



