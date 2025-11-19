Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Près d’une femme sur trois dans le monde est victime de violences conjugales ou sexuelles

Environ 840 millions de femmes dans le monde, soit près d’une femme sur trois, a subi des violences conjugales ou sexuelles au cours de sa vie. Deux nouveaux rapports de l’ONU déplorent le manque de financement et de grandes lacunes pour lutter contre l’une des plus anciennes crises de droits humains.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Darfour : des milliers de civils restent piégés à El Fasher et ses environs
~ L'ONU appelle à des garanties juridiques pour l'IA dans le secteur de la santé
~ Syrie : une transition sous perfusion
~ Ukraine : une pluie de drones frappe l’ouest du pays, l’ONU dénonce des attaques « inacceptables »
~ Pourquoi publier une « nouvelle » histoire de France en 2025
~ Comment les spectateurs des événements sportifs réagissent-ils face aux sponsors « polluants » ?
~ Un itinérant dans votre salon ! ? L’« humour » généré par l’IA pose déjà des enjeux éthiques
~ Bébés abandonnés : deux tragédies récentes révèlent l’urgence de services pour parents en détresse
~ L’IA générative, un moyen de développer l’approche par compétences
~ Pourquoi les adolescentes se sentent-elles moins bien que les garçons ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter