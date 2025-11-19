Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Comment les spectateurs des événements sportifs réagissent-ils face aux sponsors « polluants » ?

par Michel Desbordes, Professeur des Universités, Faculté des sciences du sport, Université Paris-Saclay
Björn Walliser, Professeur des universités, Université de Lorraine
Nouveau dilemme des organisateurs d’évènements sportifs, comme les JO et l’UTMB : trouver l’équilibre entre critères financiers, grâce aux marques comme Coca-Cola ou Dacia, et critères environnementaux.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
