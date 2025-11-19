Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Un itinérant dans votre salon ! ? L’« humour » généré par l’IA pose déjà des enjeux éthiques

par Nadia Naffi, Associate professor, Université Laval
Ann-Louise Davidson, Concordia University Research Chair, Maker culture; Professor, Educational Technology, Concordia University
Des blagues virales aux deepfakes : quand l’IA banalise la transgression, c’est notre boussole morale collective qui vacille. Il est temps de former à la responsabilité numérique.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
