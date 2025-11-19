Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’IA générative, un moyen de développer l’approche par compétences

par Chrysta Pelissier, Maîtresse de conférences en sciences du langage et sciences de l'Education, Université de Montpellier
En aidant à personnaliser les parcours, l’intelligence artificielle enrichit la dimension interactive des dispositifs d’apprentissage, permettant à l’approche par compétences de se déployer pleinement.

Si les changements débutés dans l’enseignement avec et par le numérique constituent depuis leur émergence un phénomène intéressant à étudier, la sortie de ChatGPT 5 (GPT-5), le 7 août…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pourquoi publier une « nouvelle » histoire de France en 2025
~ Comment les spectateurs des événements sportifs réagissent-ils face aux sponsors « polluants » ?
~ Un itinérant dans votre salon ! ? L’« humour » généré par l’IA pose déjà des enjeux éthiques
~ Bébés abandonnés : deux tragédies récentes révèlent l’urgence de services pour parents en détresse
~ Pourquoi les adolescentes se sentent-elles moins bien que les garçons ?
~ Sols appauvris : l’autre menace qui pèse sur l’agriculture ukrainienne
~ Ukraine : le scandale de corruption dans le secteur énergétique qui fragilise le pouvoir
~ Les marques et savoir-faire culturels français : des atouts convoités à l’étranger
~ Pourquoi publier une « nouvelle » histoire de France en 2025
~ Cinquante ans après la mort de Franco, que reste-t-il de sa dictature ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter