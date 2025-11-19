Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi les adolescentes se sentent-elles moins bien que les garçons ?

par Alejandro Legaz Arrese, Catedrático Área de Educación Física y Deporte, Universidad de Zaragoza
Carmen Mayolas-Pi, Profesora Titular Área Educación Física y Deportiva, Universidad de Zaragoza
Joaquin Reverter Masia, Catedratico Educación Física., Universitat de Lleida
Pour les garçons, la maturité est souvent synonyme d’indépendance et de liberté. Mais pour beaucoup de filles, elle s’accompagne surtout de pression et d’attentes accrues.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pourquoi publier une « nouvelle » histoire de France en 2025
~ Comment les spectateurs des événements sportifs réagissent-ils face aux sponsors « polluants » ?
~ Un itinérant dans votre salon ! ? L’« humour » généré par l’IA pose déjà des enjeux éthiques
~ Bébés abandonnés : deux tragédies récentes révèlent l’urgence de services pour parents en détresse
~ L’IA générative, un moyen de développer l’approche par compétences
~ Sols appauvris : l’autre menace qui pèse sur l’agriculture ukrainienne
~ Ukraine : le scandale de corruption dans le secteur énergétique qui fragilise le pouvoir
~ Les marques et savoir-faire culturels français : des atouts convoités à l’étranger
~ Pourquoi publier une « nouvelle » histoire de France en 2025
~ Cinquante ans après la mort de Franco, que reste-t-il de sa dictature ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter